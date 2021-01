Oroscopo del Corriere di oggi martedì 12 gennaio: Toro, Vergine e Capricorno

11 gennaio 2021 a

Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, martedì 12 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno. Di seguito cosa dicono le stelle per i tre segni di terra dello zodiaco. Le previsioni.

TORO Le spese impreviste vi hanno rovinato dei piani, ma nulla che non si possa recuperare: del resto gli ostacoli per voi non sono mai stati un problema.

VERGINE Siete stanchi di nascondere il vostro lato più dolce e avete voglia di cambiare: cogliete l’occasione per stupire tutti con una sorpresa.

CAPRICORNO Se siete circondati da persone che si approfittano della vostra gentilezza dovete far capire loro che il vostro atteggiamento cambierà.

