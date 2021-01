Oroscopo del Corriere di oggi martedì 12 gennaio: Cancro, Scorpione e Pesci

11 gennaio 2021 a

a

a

Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, martedì 12 gennaio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Di seguito cosa dicono le stelle per i tre segni d'acqua dello zodiaco. Le previsioni.

CANCRO Cercate maggiori attenzioni dal vostro partner e per questo siete più scontrosi; parlate a cuore aperto e vedrete che sicuramente saprà ascoltarvi.

SCORPIONE Troppo spesso vi capita di avere la testa altrove quando le persone fanno affidamento su di voi per portare a termine un compito. Concentratevi!

PESCI Non dovete necessariamente acconsentire a qualcosa se vi ferisce, o solo per il piacere di far star bene l’altro. Pensate anche a voi.

