10 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di venerdì 11 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di terra,

TORO

Per tutto ciò che non funziona, ci sono almeno dieci cose che vanno bene. Stai sprecando troppo tempo a concentrarti sulle delusioni.

VERGINE

C'è chi si siede e aspetta l'ispirazione e chi si alza e va a lavorare. Sii proattivo riguardo a sogni e desideri e cerca di capire cosa non funziona.

Oroscopo del Corriere di venerdì 11 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci



CAPRICORNO

Se stai cercando un nuovo lavoro, non aspettare che qualcuno si avvicini a te. Fatti vedere e ascoltare così sapranno di cosa sei davvero capace.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.