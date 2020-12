Oroscopo del Corriere di giovedì 10 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

09 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 10 dicembre 2020: Bilancia, Gemelli e Acquario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'aria.

GEMELLI

Quando due persone non sono in grado di mettersi d'accordo su come amministrare le finanze, significa che la relazione è in serio pericolo.

BILANCIA

Se le cose ultimamente non sono andate molto bene, aspettati un grande cambiamento che modificherà la tua vita romantica in meglio.

ACQUARIO

Stare soli ogni tanto può aiutare a ricaricare le batterie. Preparati una bevanda calda e trascorri del tempo con te stesso. Non rinunciare ai sogni.

