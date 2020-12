09 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 10 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua.

CANCRO

La tua relazione sarà messe alla prova da una verità scomoda. Te la senti di andare avanti e far finta di nulla? Sii onesto con te stesso..

Oroscopo del Corriere di giovedì 10 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

SCORPIONE

Sebbene il successo personale sia al centro dei tuoi pensieri, le cose potrebbero non andare come vuoi. Forse è l’ora di fare un passo indietro.

PESCI

Smettila di valutarti in base agli standard imposti dalla società. Oggi ti viene chiesto di accettarti pienamente, nonostante i cosiddetti difetti evidenti.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.