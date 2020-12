Oroscopo del Corriere di mercoledì 9 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni

08 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 9 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Qui di seguito le previsioni per i tre segni dello zodiaco d'aria per la giornata. Ecco cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Oggi non avrete tempo per riposarvi. Le persone intorno a voi continueranno ad assillarvi con richieste e voi risponderete sempre sì.

BILANCIA

Non sprecate tempo e forze con chi non li merita. Guardatevi intorno, c’è chi non aspetta altro che un vostro segnale. E lo apprezzerebbe.

ACQUARIO

La telefonata che aspettateda un po’ potrebbe arrivare. L’agitazione è normale, ma niente ansia: avete i mezzi per gestire la situazione.

