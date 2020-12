Oroscopo del Corriere di mercoledì 9 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni

08 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 9 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Guardate con fiducia al futuro. Vi siete messi un periodo difficile alle spalle ed ora dovete essere più positivi nelle vostre attività.

VERGINE

Dovete dimostrare prima a voi stessi che siete cambiati. Solo così potrete finalmente riconquistare la fiducia di chi vi circonda.



CAPRICORNO

Essere liberi non significa non prendersi responsabilità. Non deludete chi ha puntato molto su di voi, senza mettervi troppa pressione.

