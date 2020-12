Oroscopo del Corriere di martedì 8 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni

07 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di martedì 8 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua per la giornata.

CANCRO

La vostra sensibilità spesso vi causa uno stato d’animo difficile da spiegare. Chi vi vuole bene, però, sa sempre come tirarvi su il morale.



SCORPIONE

Sfruttate questa giornata per portare avanti dei piani che avevate messo in stand-by. Non vi capita spesso di avere tempo libero.

PESCI

Una persona a voi cara vi ha molto deluso ultimamente. Cercate di capire le motivazioni prima di saltare a conclusioni avventate.

