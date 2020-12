Oroscopo del Corriere di martedì 8 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni

07 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di martedì 8 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Non sempre troverete ciò che state cercando, ma in questa giornata è possibile che abbiate belle sorprese. Non rinunciate a cercare.

VERGINE

Finalmente la fortuna torna a sorridervi. Ottima giornata per buttarvi in una nuova storia o fare nuove conoscenze interessanti.



CAPRICORNO

A volte fermarsi un attimo e valutare se gli sforzi che si stanno compiendo stanno dando i frutti sperati è necessario. Oggi rifletteteci su.

