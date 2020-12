Oroscopo del Corriere di lunedì 7 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci, le previsioni

06 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 7 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua per la giornata.

CANCRO

La comunicazione con chi ti circonda potrebbe essere estremamente gratificante oggi. Proietta più energia verso l'esterno e unisciti agli altri.

SCORPIONE

Agisci senza esitazioni oggi, soprattutto se stai seguendo direzioni sconosciute o esplorando nuovi territori. Se tergiversi, il rischio è più alto.

PESCI

Che giornata strana! Ti senti come se ti fosse stato dato un biglietto di sola andata per un posto lontano. Ma in realtà non andrai da nessuna parte.

