Oroscopo del Corriere di lunedì 7 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni

Oroscopo del Corriere di lunedì 7 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segni dello zodiaco di terra per questa giornata. Le previsioni.

ARIETE

Quando sarà finita, la considererai una giornata insolita. Idee selvagge spuntano nella tua testa come funghi. Quante fantasie!

LEONE

Raramente siete sorpresi o infastiditi dai contrattempi. Anche oggi sarete in grado di dare una forte spinta a qualsiasi progetto che intraprendete.

SAGITTARIO

Il tuo umore potrebbe prendere una piega bizzarra oggi, mentre calmi il tuo desiderio di lottare per qualcosa. Forse faresti meglio a non mollare.

