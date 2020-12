05 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 6 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni delle stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua.

CANCRO

Datti da fare per arrivare alla meta oggi e non fermarti finché non ci riesci. Non lasciare che le insicurezze degli altri diventino le tue.

SCORPIONE

Potresti sentire una grande potenza fisica in un giorno come questo. è Potresti essere in grado di fare qualunque cosa da solo. Non sottovalutarti.

PESCI

Abbiamo bisogno di più persone come te nei luoghi del potere. E non sentirti come se fosse fuori questione. L'energia cosmica ti dà una mano.

Oroscopo del Corriere di domenica 6 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.