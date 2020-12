05 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di domenica 6 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Qui di seguito le previsioni per i tre segni dello zodiaco d'aria per la giornata.

GEMELLI

Esci fuori e datti una mossa! Se riesci a prenderti la giornata libera, questo sarebbe un buon momento per liberare un po' di energia.

BILANCIA

Se ti capita di assistere a uno sfogo violento per strada, al lavoro o in televisione, diventi improvvisamente consapevole della tua vulnerabilità.

ACQUARIO

Questo è un periodo di confusione per tutti. Ma non c'è dubbio che tu l'abbia notato. In tali circostanze, alcune persone diventano più rigide.

