Oroscopo del Corriere di domenica 6 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di terra per la giornata.

TORO

Emotivamente le cose potrebbero diventare alquanto tese per te, visto che gli altri tendono a dimostrare un atteggiamento egoista.

VERGINE

Le tue opinioni potrebbero essere l'argomento di conversazione per tutto il giorno. Hai una volontà molto forte e non hai paura di esprimerti.

CAPRICORNO

Oggi vorrai entrare in azione. Sentiti libero di dare ordini agli altri e di delegare. Un approccio volitivo è esattamente ciò che si richiede.

