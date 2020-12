04 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 5 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

La giornata si presenta carica di energia negativa. La violenza verbale potrebbe essere in agguato e potrebbe ferire più di quella fisica.



LEONE

Questo è il momento perfetto per dire qualcosa che volevi dire da tempo. Fai uscire allo scoperto la tua voce. Tenerlo dentro non farà che divorarti.

SAGITTARIO

La nave è in partenza, quindi è meglio che tu salga a bordo. La gente non è incline a essere troppo comprensiva nei confronti degli indecisi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.