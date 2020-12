03 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 4 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni d'acqua dello zodiaco.

CANCRO

Oggi ti viene richiesta una concentrazione assoluta: tieni gli occhi sul premio che potrai ottenere al traguardo e non vacillare neppure per un momento.

SCORPIONE

Abbiamo tutti le nostre versioni di ciò che è giusto e sbagliato. Ma la nostra verità potrebbe non essere quella universalmente accettata.

PESCI

Il Natale è lontano e non sai come lo trascorrerai, visto il momento. Ma se entri nello spirito giusto, tutto ti sembrerà magico come quando eri bambino.

