Oroscopo del Corriere di venerdì 4 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata per i segni dello zodiaco di terra.

TORO

Quando qualcuno ti tradisce, ti rivela chi è. Se scegli di perdonarlo, sarai tu a mostrare il tipo di persona che sei. Non sprecare i tuoi doni!

VERGINE

Stai elaborando un piano per il futuro? Non dimenticare i dettagli. Ciò garantirà che le cose procedano senza intoppi per te e per tutti gli altri.

CAPRICORNO

Oggi faresti bene ad allontanarti dal rumore esterno. Tutto ciò che è prodotto nel mondo intorno a te rischia di deconcentrarti.

