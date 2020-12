Le previsioni per i tre segni dello zodiaco di fuoco

Oroscopo del Corriere di venerdì 4 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco le previsioni per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

Sta arrivando un nuovo progetto con grandi potenzialità. Hai l'animo da pioniere, sei un esperto nell'iniziare le cose e nel porre solide basi.

LEONE

La verità può o non può essere facile da trasmettere. Ma è la tua verità ti rappresenta, parla per te. Se ti amano come dicono di fare, apprezzeranno.

SAGITTARIO

Sei sicuro dei tuoi obiettivi a breve e lungo termine ma è arrivata l’ora di essere proattivi riguardo alla vita che vuoi costruire per te stesso.

