Oroscopo del Corriere di giovedì 3 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per le stelle per i tre segni dello zodiaco di acqua.

CANCRO

Il riposo non è ozio e a volte sdraiarsi sull'erba sotto gli alberi guardando le nuvole non è affatto una perdita di tempo. Concediti un po’ di relax.

SCORPIONE

Potremmo non essere in grado di cancellare ciò che è stato fatto, ma possiamo prenderci il tempo per capire e imparare. Lascia perdere i rimpianti.

PESCI

Sedersi vicino al davanzale della finestra oggi sembra solo una strategia di fuga. Non ti fornirà le risposte che stai cercando. Affronta la realtà.

