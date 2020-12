02 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 3 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

L'intelligenza emotiva è la capacità degli individui di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri. Usa gentilezza e compassione.

VERGINE

Il problema è che stai cercando di fare tutto in una volta. Di conseguenza, non sei in grado di fare nulla. Dai la priorità ad alcune attività.

CAPRICORNO

Il silenzio sta per essere rotto e la vera domanda adesso è se sei pronto per accettare la verità. Rimanete aperti a qualunque eventualità.



