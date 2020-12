02 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 3 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni di fuoco per la giornata.

ARIETE

Verità cosmica: devi provare diverse paia di jeans prima di trovare quello giusto. Oggi applica la stessa saggezza alla tua vita sentimentale.

LEONE

La verità può o non può essere facile da trasmettere. Ma è la tua verità ti rappresenta, parla per te. Se ti amano come dicono di fare, apprezzeranno.

SAGITTARIO

Stai lasciando che una situazione spiacevole ti faccia dubitare dell'intera relazione? Impara a isolare alcuni aspetti piuttosto che connetterli.



