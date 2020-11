Le previsioni dei tre segni zodiacali di aria per la giornata

Oroscopo del Corriere di lunedì 30 novembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di aria.

GEMELLI

Oggi tutto potrebbe accadere in maniera rapida e intensa. Le cose potrebbero colpirvi come un fulmine a ciel sereno: siate pronti.

BILANCIA

Fate attenzione a non lasciarvi sedurre da coloro che vi coinvolgono nel loro dramma. Forse non siete pronti per gestirlo emotivamente.

ACQUARIO

Può darsi che gli amici intimi o i familiari siano in forte disaccordo su una certa questione. Cercate di non essere troppo angosciati dalle divisioni.

