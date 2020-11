Le previsioni dei tre segni zodiacali di acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di lunedì 30 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di acqua.

CANCRO

Il tuo atteggiamento potrebbe essere criticato da qualcuno che si rifiuta di vedere le cose a modo tuo. Allontanati da coloro che non si impegnano.

SCORPIONE

Sentitevi liberi di difendere voi stessi, una causa, o un'altra persona oggi, anche se sapete che causerà tensione tra coloro che vi circondano.

PESCI

La giornata sarà caratterizzata da una grande passione, proprio come piace a voi. Assicuratevi di non rimanere a corto di energia in tarda serata.



