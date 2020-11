Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

Oroscopo del Corriere di domenica 29 novembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito le previsioni cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Il tuo stato d'animo attuale dipende più o meno da questi fattori: costruire un impero personale, ispirare gli altri a raggiungere il top.

VERGINE

Chiediti cos'è che ti manca quando anche in una situazione di assoluta stabilità e abbondanza, a volte ti ritrovi a pensare al peggio.

CAPRICORNO

Le tue convinzioni potrebbero essere diverse da quelle di chi ti sta accanto, ma ciò non significa che non puoi trovare una via di mezzo.

