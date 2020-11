Le previsioni dei tre segni zodiacali di acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di domenica 29 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di acqua.

CANCRO

Sei dotato della capacità di guardare oltre le apparenze. Allora perché non usi il tuo potere? Perché dubiti continuamente delle tue possibilità?

SCORPIONE

La fortuna aiuta gli audaci. Continua a fare passi coraggiosi nella direzione dei tuoi sogni e confida che prima o poi sarai ricompensato.

PESCI

Il tuo umore della domenica: amore, caffè e magie. Una storia non convenzionale è quello che ci vorrebbe per ispirare l'artista che c'è in te.



