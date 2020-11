27 novembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 28 novembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

Oroscopo del Corriere di sabato 28 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

ARIETE

La persona amata oggi non è in sintonia con voi. Non state a perderci la testa, tanto tra un po' tutto si sistemerà. è un disappunto passeggero.

LEONE

Tenete i piedi ben piantati, cosa per voi difficile negli ultimi tempi: non lasciatevi trascinare da fantasie inattuabili, ma non siate neppure pessimisti.

SAGITTARIO

Uno spontaneo momento di gioia avrà la precedenza su tutto il resto. Sorprenditi dando una possibilità a nuove esperienze: ti piaceranno.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.