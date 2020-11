26 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 27 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito le previsioni delle stelle per i tre segni dello zodiaco d'aria.

CANCRO

Sei a un punto del tuo viaggio in cui scopri che le cose funzionano perfettamente. Le persone giuste si presentano per te quando ne hai bisogno.

SCORPIONE

Stai entrando in una fase di leadership, motivando chi è intorno te. C'è una ragione per cui molti sono in soggezione quando sono al tuo fianco...



PESCI

Ci sono due tipi di piantagrane: le persone che odorano di guai a un miglio di distanza e quelle che mentono, imbrogliano e manipolano con il sorriso.

