Oroscopo Corriere di giovedì 26 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco d'aria.

CANCRO

Non è un periodo semplice per il partner e il vostro compito è quello di stargli vicino. Arriveranno presto notizie che riporteranno serenità.

SCORPIONE

Un incontro particolarmente positivo vi darà grande voglia di rivoluzionare il vostro ambiente lavorativo. Non dovranno più spronarvi.

PESCI

Se privilegerete attività solitarie e tranquille, come leggere un libro o guardare un film, avvertirete subito un netto miglioramento dell’umore.

