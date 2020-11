25 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 26 novembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Sembra riuscirvi tutto facile, avete l’intuito giusto e una mentalità aperta a ogni soluzione. Un’idea brillante vi farà mettere le basi per il futuro.

VERGINE

Le forti energie che possedete dovrebbero essere convogliate su altre sfere di interesse, per non sentirvi ingabbiati: appagate la voglia di competere.

CAPRICORNO

Un'incomprensione mai risolta potrà finalmente lasciare spazio alla serenità. Per farlo, lasciate parlare il vostro partner senza sopraffarlo.



