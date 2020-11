Le previsioni dei tre segni zodiacali di acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di mercoledì 25 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di acqua.

CANCRO

Oggi vi sembrerà di essere sommersi dalle difficoltà, anche se non si tratta di problemi gravi. Non ingigantite le situazioni!

SCORPIONE

Oggi andrà tutto bene e non mancheranno gratificazioni. Impegnatevi però per recuperare l’armonia in casa, tra tutti i membri i familiari.

PESCI

Dispersione e confusione si insinuano nella vostra testa. Bando al pessimismo e ai tormenti del cuore, lasciate spazio alla positività.

