Oroscopo del Corriere di lunedì 23 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segni dello zodiaco d'acqua relativamente alla giornata.

CANCRO

Il forte desiderio di scoprire sensazioni nuove potrà indurre qualcuno di voi a flirtare. Va bene se siete single, ma assolutamente no per gli altri.

SCORPIONE

Avete delle ambizioni un pochino troppo alte per essere realizzate in breve tempo, quindi non prendetevela troppo se non tutto funzionerà bene.

PESCI

Non fatevi prendere dall’ipocondria e reagite in maniera saggia ai malanni: forse basterà non agitarvi per risolvere un fastidio che vi preoccupa.

