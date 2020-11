22 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 23 novembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'aria relativamente a questa giornata.

GEMELLI

Confidate ad una persona amica le vostre difficoltà e le vostre preoccupazioni. Soltanto parlandone riuscirete a sentirvi meglio.

BILANCIA

La sincerità in amore è la chiave per tutti voi, che siate fidanzati, sposati o alla ricerca dell’anima gemella. Non siate quello che non siete.

ACQUARIO

Vi mostrate volenterosi e pieni di vitalità: le idee sono ottime ma un tantino dispersive. Fareste meglio a concentrarvi su un unico obiettivo.

