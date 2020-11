22 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 23 novembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco per questa giornata.

ARIETE

Oggi potreste capire finalmente che l'amore rappresenta la parte più importante nella vostra vita, per l’immensa gioia del vostro partner.

LEONE

I vostri progetti in questo periodo sono criticati da persone che in qualche modo cercano di fermarvi. Andate avanti senza farvi condizionare.



SAGITTARIO

Dovresti sentirti particolarmente fiducioso ed è probabile che tu abbia un'influenza più forte del solito sugli altri. Sfrutta questo “superpotere”.



