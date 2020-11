21 novembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 22 novembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'aria per la giornata.

GEMELLI

Potreste sentirvi bloccati in un groviglio di emozioni profonde e di atteggiamenti ostinati con gli amici più intimi o il vostro partner.

BILANCIA

Divertimento, romanticismo e amore sono temi chiave che oggi avranno la precedenza su tutto il resto. Non necessariamente in quest’ordine.

ACQUARIO

Esci dal tuo guscio e sii orgoglioso del tuo lato sensibile mostrandolo al mondo anche se ti senti vulnerabile quando togli il velo delle apparenze.



