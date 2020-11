21 novembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 22 novembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

Avete un dono innato per guarire e calmare le altre persone in situazioni di crisi. Ed è per questo che amici e parenti ti vedono come un riferimento.

LEONE

State lentamente lasciando che le vostre inibizioni svaniscano fino ad essere completamente assenti. Ma l'esuberanza genera sensazioni strane.

SAGITTARIO

Le stelle indicano che l'amore oggi ti darà molte soddisfazioni. Mostra al tuo partner tutto il tuo affetto: la tua dolce metà ha bisogno di te.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.