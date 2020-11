Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

20 novembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 21 novembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

Oroscopo del Corriere di sabato 21 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

ARIETE

Divertiti con i tuoi cari e metti da parte le preoccupazioni. Non pensare alle possibili conseguenze: lasciati andare e concentrati sul momento che vivi.

LEONE

Il tuo senso di responsabilità è il catalizzatore della maggior parte delle tue motivazioni. Ma se gli eventi sfuggono al tuo controllo sono guai...

SAGITTARIO

È possibile che oggi vi ritroverete ad essere in disaccordo con persone del sesso opposto. Non entrate in conflitti che potrebbero degenerare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.