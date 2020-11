19 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 20 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di acqua.

CANCRO

Le stelle in posizione favorevole vi regalano sentimenti positivi, gioia e grinta, tre doti che unite alla fortuna vi fanno tagliare tutti i traguardi.

SCORPIONE

Non spaventatevi dei cambiamenti che possono giungere ma impegnatevi al meglio delle vostre forze per farvi notare: il periodo è propizio.

PESCI

Anche se le risorse economiche sono in sofferenza non dovrete fare salti mortali per risolvere quelli che sembrano problemi ma sono solo contrattempi.

