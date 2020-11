19 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 20 novembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'aria.

GEMELLI

Non stressatevi troppo, ritagliatevi uno spazio tutto per voi, per ricaricare le energie consumate da situazioni spesso complicate.

BILANCIA

Ciò che dovrete fare oggi è buttarvi i problemi amorosi dietro le spalle e prendere la vita come viene, senza pensare troppo agli altri.

ACQUARIO

Sei un concentrato di idee, uno che sfida il mondo a vedere le cose in modo diverso. Oggi ci sono alcuni piani che vanno messi in atto.

