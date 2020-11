18 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 19 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di acqua.

CANCRO

Non sarete in grado di approcciare ai vostri sentimenti nella maniera in cui vorreste. La causa di ciò è sicuramente il vostro umore non dei migliori.

SCORPIONE

Importante svolgere mansioni che non vi appartengono, poiché sono queste che vi faranno crescere assicurandovi maggiore esperienza e duttilità.



PESCI

Oggi siete chiamati a cercare di raggiungere l'equilibrio e l'armonia interiore. Non vi mancano le preoccupazioni ma avete imparato a gestirle.

