18 novembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 19 novembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito le previsioni per i tre segni dello zodiaco di terra per la giornata.

TORO

Date tutto quello che avete per portare avanti un progetto il più possibile: avete le energie e il tempo per dedicarvi. Dovete solo crederci.

VERGINE

Vi sentite fiacchi e non avete un buon umore, sin da inizio giornata. Travolti dalla routine, vi sentite poco in forma e non riuscite a capire il perché.

CAPRICORNO

Sarete vittima di alcune insinuazioni del partner, ma nonostante ciò ne uscirete vincenti da una eventuale discussione. Siate sereni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.