Oroscopo del Corriere di mercoledì 18 novembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni dello zodiaco di aria per la giornata di oggi. Ecco qui di seguito le previsioni

GEMELLI

Al lavoro qualcuno punta a farvi le scarpe. Non lamentatevi ma piuttosto rimboccatevi le maniche per cercare di dare il meglio.

BILANCIA

I problemi non manca- no soprattutto nella sfe­ra sentimentale. Guardando le cose dalla giu­­sta prospettiva si possono risolvere.

ACQUARIO

Inizia ad affiorare un po’di stanchezza e per questo è meglio che non sprechiate le energie in discussioni inutili e che non portano a nulla.

