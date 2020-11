Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

Oroscopo del Corriere di martedì 17 novembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco le previsioni su cosa dicono le stelle per la giornata dei tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

Prendete il coraggio a due mani e affrontate una situazione divenuta ormai insostenibile. Alla fine vi sentirete orgogliosi di voi stessi.

LEONE

Chi è in cerca di amore verrà sorpreso da un travolgente ritorno di fiamma. Le coppie sapranno ridare un po’ di pepe al rapporto.

SAGITTARIO

Non siete proprio in gran forma oggi. Evitate potenziali situazioni d’attrito in coppia e cercate di non andare subito in escandescenza.

