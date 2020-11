Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

Oroscopo del Corriere di lunedì 16 novembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco le previsioni su cosa dicono le stelle per la giornata dei tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

Non sottovalutate il fatto che stress e tensione potrebbero causarvi cali di energia. Vi potrebbe far bene dormire qualche ora in più.

LEONE

Giornata all'insegna della razionalità, avete la possibilità di mettere a segno mosse che risolvono problemi e che vi creano attorno spazi davvero sicuri.

SAGITTARIO

La giornata vi regala momenti interessanti. Siete produttivi: raccoglierete finalmente i meritati frutti e avrete le risposte che attendete da tempo.

