Oroscopo del Corriere di giovedì 12 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di acqua.

CANCRO

Ci sono nuovi orizzonti in vista. È possibile che i cambiamenti che stai attraversando ultimamente non siano completamente finiti: tieni aperti gli occhi.

SCORPIONE

Non riuscite a riposare come vorreste e questo vi rende suscettibili e nervosi. Concedetevi del tempo per voi stessi: leggete un buon libro.

PESCI

Le fantasie di piacere e di gioia, anche se esprimono un illusorio desiderio di fuga, tonificano e rafforzano la vostra coscienza. Lasciatevi andare.

