Oroscopo del Corriere di giovedì 12 novembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco le previsioni delle stelle per la giornata dei tre segni dello zodiaco di terra.

ARIETE

Oggi una serie di circostanze vi fanno ritrovare l’energia necessaria per rilassare la mente e affrontare un discorso lasciato in sospeso.

LEONE

Giornata serena per tutti, in particolare per i single. Ci saranno nuove possibilità in cui riuscirete a fare esperienze inedite e utili per lasciarvi andare.

Oroscopo del Corriere di giovedì 12 novembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno

SAGITTARIO

Buone notizie per le coppie di vecchia durata. Sarete avvolti da un acceso desiderio reciproco, che ultimamente sta crescendo sempre di più.

