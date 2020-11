10 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 11 novembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Dopo un periodo tranquillo è venuto il momento di darsi da fare per inseguire i vostri sogni in ambito sentimentale e professionale.

VERGINE

Qualche leggera tensione nel rapporto di coppia potrebbe farvi passare ore complicate, attenzione a non esser troppo polemici con la vostra metà.

CAPRICORNO

Volete esser più sereni, ma non state facendo nulla di concreto. è ora di chiudere alcuni conti che avete lasciato in sospeso, non credete?

