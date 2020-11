10 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 11 novembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segni dello zodiaco d'aria.

GEMELLI

In amore potreste esse- re un po’ inflessibili e pretendere troppo dal partner. Meglio però non tirare troppo la corda, potrebbe rompersi.

BILANCIA

Vi aspetta una giornata pesante e piena di cose da fare, ma ciò che non dovrà entrare mai, è l’ansia del non riuscire. Credete in voi!

ACQUARIO

In questo periodo per voi l’amore è proprio un cruccio. Cercate di prenderla con filosofia, perché come si suol dire “se son rose fioriranno”.

