Oroscopo del Corriere di martedì 10 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle. Le previsioni per i tre segni dello zodiaco d'acqua secondo gli astri.

CANCRO

Per una volta lasciate che siano gli altri a fare il lavoro sporco per voi. Siete sempre stati in prima linea, ma ora tocca a voi rilassarvi un po’.

SCORPIONE

Pazienza e buon senso saranno d’aiuto nell’affrontare le piccole crisi al lavoro. Non abbiate timore, tutti i vostri sforzi saranno premiati!

PESCI

Pensare in grande è sempre un buon punto di partenza per ogni progetto. Non rinunciate solo per qualche piccolo contrattempo.

