Oroscopo del Corriere di lunedì 9 novembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di terra. Le previsioni per la giornata.

TORO

Grazie all'esperienza accumulata fino a oggi, riuscirete a gestire benissimo una criticità che non vi aspettavate. E sarete fieri di voi.

VERGINE

È la giornata giusta per iniziare trattamenti casalinghi che curino il vostro aspetto. Via libera anche a un nuovo taglio di capelli se lo desiderate.

CAPRICORNO

Sarete capaci di cavarvela nella situazione più complessa da gestire. Vi dimostrerete finalmente lucidi, pronti a rispondere alle sollecitazioni.

