Oroscopo del Corriere di lunedì 9 novembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo del Corriere di lunedì 9 novembre: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni di fuoco per la giornata.

ARIETE

La perseveranza è sempre la vostra migliore alleata! Anche se ora vi dovrete un po’ accontentare, raccogliendo meno del previsto, non dovete mollare mai.

LEONE

È un buon momento per perseguire e avvicinarti ai tuoi obiettivi. Oggi potresti voler esplorare diverse opzioni, ma non giungete a conclusioni affrettate.

SAGITTARIO

Le coppie potranno contare su un periodo di tregua, ci sono in vista cambiamenti importanti. Cercate di non esagerare in discussioni evitabili.

